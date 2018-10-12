На фасаде одного из учебных заведений Самарской области рекламировали наркотики

12 Окт. 23:21 2018-10-12T23:21:38+03:00

Там можно было приобрести запрещенные на территории России наркотические средств и психотропные вещества.

На стенах был написал адрес сайте, где продавали запрещенные вещества

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Прокуратурой Безенчукского района проверила соблюдения требований законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и профилактике наркомании. Во время проверки на фасаде здания, принадлежащего Безенчукскому аграрному техникуму, обнаружена надпись, содержащая ссылку на интернет-ресурс, на котором продавали наркотических средств. Это подтвердил мониторинг сайта. Там можно было приобрести запрещенные на территории России наркотические средств и психотропные вещества.

В нарушение требований законодательства представители техникума не предпринимали никаких меры по уничтожению надписей. Из-за этого в адрес директора образовательной организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Также прокуратура Безенчукского района подготовила и направила иск о признании информации запрещенной к распространению в России.