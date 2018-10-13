В Самарской области нетрезвый мужчина рухнул с пятого этажа и выжил

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-13T08:46:58+03:00

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В ночь с 10 на 11 октября в Сызрани из окна многоквартирного дома выпал мужчина. Об этом сообщает ktv-ray.ru.

ЧП произошло на улице Декабристов. Некий гражданин высунулся из окна последнего пятого этажа, после чего сорвался вниз. Нашли его местные жители возле подъезда.

На помощь приехали медики, которые нашли его живым. С диагнозом политравма он был госпитализирован в ближайшую больницу. Кроме того, оказалось, что мужчина был пьян.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.