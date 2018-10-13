В Новокуйбышевске иномарка сбила 8-летнего малыша
Школьник перебегал дорогу там, где не следует
На месте работала полицияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 11 октября на улице Сафразьяна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным. 32-летний водитель «Шкоды Октавиа» двигался в направлении улицы Островского. В этот момент машина наехала на 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в 22 м от нерегулируемого пешеходного перехода.
Мальчик получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу.
Сейчас полицейские проводят проверку инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.