В Новокуйбышевске иномарка сбила 8-летнего малыша

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-13T09:09:56+03:00

На месте работала полиция Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Школьник перебегал дорогу там, где не следует

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В четверг, 11 октября на улице Сафразьяна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным. 32-летний водитель «Шкоды Октавиа» двигался в направлении улицы Островского. В этот момент машина наехала на 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в 22 м от нерегулируемого пешеходного перехода.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу.

Сейчас полицейские проводят проверку инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.