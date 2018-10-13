Дачники пожаловались самарским антимонопольщикам на электриков
Ресурсоснабжающая компания отказывается подключать их к сети
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Члены одного из садоводческих некоммерческих сообществ, которое располагается под Самарой, пожаловались в федеральную антимонопольную службу на электриков. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.
В обращении к руководителю УФАС России Леониду Паку говорится, что одна из ресурсоснабжающих компаний Самарской области наотрез отказывается подключать товарищество к электричеству.
Антимонопольщики считают такой отказ необоснованным и незаконным. Энергокомпания, как заявили в УФАС, обязана при наличии технической возможности, провести электричеству гражданину, который обратился с просьбой об этом.