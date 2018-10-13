Боксер из Самарской области вышел в 1/4 финала первенства Европы

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-13T11:38:46+03:00

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В пятницу, 12 октября, сызранский боксер Тимур Авдоян вышел в четверть финал первенства Европы среди юношей и девушек.

Пройти вперед по турнирной таблице ему позволила победа над соперником из Великобритании. А в субботу, 13 октября, боец из Самарской области встретится со спортсменом из Венгрии.

Тимур Авдоян боксер-тяжеловес из Сызрани. Два года назад он уже выигрывал чемпионат Европы и стал став первым сызранским спортсменом, получившим такой высокий титул.

Первенство Европы было открыто 9 октября в Анапе. В боях принимают участие боксеры из 31 страны. Российская сборная включает 26 молодых спортсменов.