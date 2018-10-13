В Самару привезут фрагменты потерпевшей крушение ракеты «Союз-ФГ»

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-13T12:22:44+03:00

Они поступят в распоряжение спецкомисси на «Прогрессе

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В воскресенье, 14 сентября, в самарский РКЦ «Прогресс» прибудут части всех ступеней космического корабля «Союз-ФГ», который потерпел катастрофу во время пуска с Байконура. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В начале следующей недели в РКЦ «Прогресс» приступит к работе комиссия по летным испытаниям, которая изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя для формирования дальнейшего заключения, - говорится в официальном сообщении на сайте госкорпорации.

Ракета производится на самарском «Прогрессе». Она комплектуется двигателями разных производителей, в том числе самарского «Кузнецова». Правительственная комиссия выяснит, какой из поставщиком допустил дефект, приведший к аварии пилотируемого корабля.