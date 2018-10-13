При сносе гаражей на Советской Армии в Самаре был найден металлический предмет, похожий на снаряд

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-13T13:26:50+03:00

Как он там оказался - неизвестно

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 сентября, во время планового сноса незаконных гаражей на Советской Армии в одном из боксов был найден потенциально опасный предмет. На место прибыли полицейские, а гараж был оцеплен.

Самарец Геннадий Петренков часто гуляет с собакой возле этих гаражей.

- Начали сносить гаражи, а в одном их них нашли то ли баллон, то ли снаряд, точно не знаю. Никого близко полиция не пускает.

Правоохранители подтвердили информацию о находке в гаражах

- На Советской Армии нашли предмет, похожий на снаряд, со следами ржавчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ о Самарской области «КП-Самара». – Было выставлено оцепление, людей туда не допускают. В настоящее время ожидается спецтранспорт, который вывезет предмет в безопасное место для последующей утилизации.