В Сызрани тушили крупный пожар, охвативший 400 "квадратов" жилого дома
С ним справились 29 спасателей
Изменить размер текста:
В пятницу, 12 октября, около 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре жилого дома на улице Переселенка в Сызрани. Об происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
На место оперативно прибыли огнеборцы. Как оказалось, пожар уже распространился на площадь в 400 кв. м. В тушении участвовали 29 человек, которые смогли его полностью ликвидировать уже к 16:02.
В происшествии пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и ущерб от него.