В Самаре столкнулись «Рено» и таксмотор Яндекса

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-13T16:59:22+03:00

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В субботу, 13 октября на перекрестке улиц Вольской и XXII Партсъезда произошло ДТП. Его участниками стали «Рено Каптюр» и таксомотр «Датсан Он-До». Об этом «КП-Самара» сообщил очевидец.

Предположительно, таксист Яндекса перекрыл траекторию движения иномарки, после чего и произошло столкновения. Кроссовер вылетел на разделительную полосу и повис на поребрике. «Датсан» получил серьезные повреждения передней части.

На месте столкновения работала бригада скорой помощи. О состоянии водителей и их пассажиров ничего не сообщается.

Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.