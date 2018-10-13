2018-10-13T16:59:22+03:00
Происшествия

В Самаре столкнулись «Рено» и таксмотор Яндекса

На месте происшествия работали медики
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В субботу, 13 октября на перекрестке улиц Вольской и XXII Партсъезда произошло ДТП. Его участниками стали «Рено Каптюр» и таксомотр «Датсан Он-До». Об этом «КП-Самара» сообщил очевидец.

Предположительно, таксист Яндекса перекрыл траекторию движения иномарки, после чего и произошло столкновения. Кроссовер вылетел на разделительную полосу и повис на поребрике. «Датсан» получил серьезные повреждения передней части.

На месте столкновения работала бригада скорой помощи. О состоянии водителей и их пассажиров ничего не сообщается.

Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В отремонтированном парке Металлургов провели пробный запуск фонтана
В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб
В Сызрани тушили крупный пожар, охвативший 400 "квадратов" жилого дома
При сносе гаражей на Советской Армии в Самаре был найден металлический предмет, похожий на снаряд
В Самару привезут фрагменты потерпевшей крушение ракеты «Союз-ФГ»
Боксер из Самарской области вышел в 1/4 финала первенства Европы
Дачники пожаловались самарским антимонопольщикам на электриков
Второй футболист «Крыльев Советов» поддержал отправленного в СИЗО Кокорина
В Новокуйбышевске иномарка сбила 8-летнего малыша
В Самарской области нетрезвый мужчина рухнул с пятого этажа и выжил
На фасаде одного из учебных заведений Самарской области рекламировали наркотики
В Самаре на проспекте Кирова мужчина шагнул на «красный» и был сбит легковушкой
Житель Самарской области с приятелями инсценировал обыск чужой квартиры и вывез оттуда бытовую технику
Стритрейсеры, нарушавшие покой самарцев, наказаны
В Самаре трамвай сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
Затраты на присвоение Курумочу второго имени возьмёт на себя аэропорт
Глава Госжилинспекции Самарской области арестован до 8 декабря
В Самаре в тройном ДТП пострадали два человека
Чаще всего в Самарской области подделывают детали рулевого управления и привода
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября