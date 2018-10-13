В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб
Женщина оказалась в больнице
Фото: СОЦСЕТИ
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В субботу, 13 октября, около 9 утра произошла автоавария на улице Григория Засекина. Об этом сообщают в ПСО Самары, члены который помогали в ликвидации последствий ДТП.
По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем, банально не справилась с управлением. После этого, «Опель Корса» вылетела с дороги и ударилась сначала о бетонный столб, а потом и в стену.
Иномарка получила повреждения, а женщина была госпитализирована подоспевшей на место бригадой скорой помощи.
Во вех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.