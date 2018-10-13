2018-10-13T18:43:30+03:00
Общество

Вандалы в центре Самары нарисовали непристойность на «рыцаре из 90-х»

Вандалы в центре Самары нарисовали непристойность на «рыцаре из 90-х»
Кирилл КАРИМОВ
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Вандалы буквально изуродовали доспехиВандалы буквально изуродовали доспехиФото: СОЦСЕТИ
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На днях рыцарский доспехи, который находится в нише дома на перекрестке улиц Ленинградской и Водников подвергся нападению вандалов. Они нарисовали на нем фиолетовой краской мужской детородный орган и оторвали железную перчатку.

- Безобразие какое-то, - сетует жилец соседнего дома на Водников. – Он здесь уже практически 20 лет стоит, а такое в первый раз. Уверен, что это какие-то малолетние подонки сделали.

Интересно, что появился этот своеобразный арт-объект еще в 90-х, установил его один из жителей этого престижного дома. Долгое время рядом с доспехами красовалась табличка, которая предупреждала о видеосъемке и ответственности за порчу чужого имущества.

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