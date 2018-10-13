2018-10-13T19:37:09+03:00
Происшествия

На проспекте Юных Пионеров в Самаре горели деревянные сараи

Самарцы не верят, что постройки загорелись просто так
Кирилл КАРИМОВ
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Сегодня, 13 октября, на проспекте Юных Пионеров в Самаре загорелись деревянные сараи. Об этом рассказали очевидцы пожара.

В ГУ МЧС по Самарской области отметили, что сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 12:50. Прибывшие на место 16 огнеборцев и 4 единицы спецтехники тушили огонь на площади в 50 кв. м. Полностью он был потушен в 13:03.

Спешить с выводами о причинах возгорания в МЧС не спешат. В причинах будут разбираться эксперты. Впрочем, самарцы в соцсетях сразу выдвинули версию о возможном поджоге для очистки территории под застройку.

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