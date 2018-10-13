Самарский олигарх Шаповалов отпраздновал годовщину знакомства со своей женой Ксенией Царициной в дубайском отеле

13 Окт. 20:03 2018-10-13T20:03:44+03:00

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Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицина опубликовала в своем Инстаграме снимок, запечатлевший празднование парой седьмой годовщины знакомства пары.

- Сегодня 7 лет, как я отдала тебе свое сердце, - - романтично пишет жена бизнесмена.

Романтический вечер прошел в фешенебельном дубайском отеле Bulgari Hotel & Resorts. Цены на номера в пятизвездочной гостинице начинается от нескольких тысяч долларов.

Напомним, Алексей Шаповалов – самарский олигарх, входящий в список журнала «Форбс». В 2012 году он перебрался в Ульяновск, а потом и в Эмираты. В 2017 году вступил в брак с Ксенией Царициной. На свадьбе в московской Барвихе для молодоженов играли группа «Ленинград» и Полина Гагарина.

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today is 7 years since i gave you my heart #foreverlove #romantic

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) 13 Окт 2018 в 8:56 PDT

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