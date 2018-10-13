2018-10-13T21:22:06+03:00
Общество

В Самаре еще не подключены к отоплению 86 домов

Энергетики обещают дать тепло и им
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Подключение тепла в Самаре продолжается. Так, к субботе, 13 октября, к отоплению в Самаре были подключены практически все здания, которые обслуживает «Т Плюс». Батареи остаются холодными в 86 зданиях.

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары подчеркнули, что в плане ремонтных работ остаётся 79 зданий. Задействовано 96 рабочих, 24 бригады и 34 единицы техники. Работы идут в круглосуточном режиме и находятся на постоянном контроле.

Социальные учреждения города подключены в тепле практически в полном объеме. Из 1170 получили отопление 1172 здания.

Отопительный сезон в 2018 году в Самаре стартовал 1 октября. В городе работает и «горячая линия», куда самарцы могут пожаловаться на холодные батареи.

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