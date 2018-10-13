Под Самарой добровольные пожарные команды соревновались в профессиональном мастерстве

13 Окт. 21:36 2018-10-13T21:37:01+03:00

Огнеборцы соревновались в мастерстве на полигоне

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В пятницу, 12 октября, на стадионе спортивного комплекса «Жигули» в посёлке Курумоч прошли ежегодные соревнования добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд муниципальных образований на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Самарской области».

В соревнованиях приняли участие 30 команд из муниципальных районов области. Им предстояло прокладывать рукавную линию и поражать мишени водой.

Первое место заняла команда сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский и дружина сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский.