Под Самарой добровольные пожарные команды соревновались в профессиональном мастерстве
Лучшими оказались добровольцы из Борского района
Огнеборцы соревновались в мастерстве на полигоне
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В пятницу, 12 октября, на стадионе спортивного комплекса «Жигули» в посёлке Курумоч прошли ежегодные соревнования добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд муниципальных образований на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Самарской области».
В соревнованиях приняли участие 30 команд из муниципальных районов области. Им предстояло прокладывать рукавную линию и поражать мишени водой.
Первое место заняла команда сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский и дружина сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский.