2018-10-14T08:13:54+03:00
Спорт

ХК ЦСК ВВС не сберег преимущество над «Ижсталью» и уступил в овертайме

Матч закончился со счетом 3:2
Евгения ВАСИНА
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ЦСК ВВС СамараЦСК ВВС Самара
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13 октября в Ижевске рошел очередной матч Высшей хоккейной лиги. На льду встречались‍ ЦСК ВВС (Самара) и «Ижсталь». Самарцы потерпели обидное поражение в овертайме.

Первая шайба матча была заброшена на 16-й минуте первого периода. В ворота хозяев забил Булат Набиуллин. Продолжительное время счет держался в пользу ЦСК ВВС - 1:0 .

Зрелищной и волнительной выдалась третья двадцатиминутка. Капитан ЦСК ВВС Андрей Мнихович на 47-й минуте забил вторую шайбу - 2:0 в пользу самарцев. Ижевцы решили без боя не сдаваться. В течение двух с половиной минут в ворота ЦСК ВВС влетело сразу две шайбы. Первую забил капитан «Ижстали» Антон Кочуров, а добавил Владислав Кодола. Итог - 2:2.

Исход матча и судьбу овертайма буквально за минуту до финальной сирены решил бросок Алексея Баженова. Хозяева вырвали победу - 3:2.

- Сегодня произошел тот обидный случай, в котором виноваты конкретные игроки. Когда игра была наша, ничем опасным со стороны соперника не пахло, одному стало надо очки набирать, при выходе «два в один» защитнику зачем-то понадобилось третьим подключаться. Соперник этим воспользовался, - заявил по итогам матча главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов, - Пока все не будут биться за команду, пока свои личные показатели в статистике – очки, голы – будут выше командных… под угрозу исход матча. Сегодня два мальчика решили так действовать – мы получили поражение, а команда соперников добилась победы...

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