2018-10-14T07:26:50+03:00
Происшествия

Житель Тольятти украл у ребенка велосипед и сдал его в комиссионный магазин

Вырученные деньги он потратил на алкоголь
Евгения ВАСИНА
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Велосипед вернут хозяинуВелосипед вернут хозяинуФото: Архив "КП"
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В Тольятти к полицейские обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у ее ребенка неизвестный украл велосипед. Своего железного коня ребенок припарковал в подъезде дома на улице Голосова и транспорт исчез. Стоимость вела потерпевшие оценили в 7 тысяч рублей.

Полицейские опросили и установили возможных очевидцев преступления и приступили к розыску украденного транспортного средства. Велосипед нашел в одном из комиссионных магазинов.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след вора. Им оказался 21-летний местный житель. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, задержанный молодой человек безработный, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он уже признался в содеянном и рассказал, что вырученные от продажи велосипеда деньги потратил на выпивку.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденный велосипед скоро вернут законному владельцу.

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