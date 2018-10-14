2018-10-14T08:07:52+03:00
Спорт

Две победы за два дня: рапирист ЦСКА/Самара Кирилл Бородачёв дважды завоевал первое место в Уфе

Он стал лучшим на всероссийских соревнованиях среди юниоров и спортсменов до 23 лет
Евгения ВАСИНА
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Пресс-центр ЦСКА/СамараПресс-центр ЦСКА/Самара
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Накануне в Уфе прошли соревнования по фехтованию. Срезу в двух состязаниях лучшим стал рапирист ЦСКА/Самара Кирилл Бородачёв.

Во всероссийских соревнованиях среди юниоров участвовали 75 россиян и два рапириста из Японии: Юто Уэно и Руй Фуджикура. Оба гостя успешно справлялись с противниками, пока не встретились с рапиристом самарского филиала ЦСКА Кирилл Бородачёв. В 1/8 финала он обыграл Фуджикуру - 15:6, а в полуфинале взял верх над Уэно – 15:7. В финале наш спортсмен встретился с Владиславом Мыльниковым из Курска. Поединок закончился со счетом 15:7 в пользу Кирилла Бородачёва.

Свой успех он повторил на следующий день на аналогичных соревнованиях, где возраст участников уже был ограничен 23 годами. Участие в них также принимали российские и японские спортсмены. Как сообщает пресс-центр ЦСКА Самара, квартет призеров составили двое юниоров: Кирилл Бородачёв и Владислав Мыльников, и двое более старших фехтовальщиков: Марат Бакиров и Григорий Семенюк. В полуфиналах юниоры выиграли свои бои с одинаковым счетом 15:10. Как и накануне, судьба первого места решилась в поединке Бородачёва и Мыльникова. И самарец снова оказался сильнее – 15:13.

- В турнире участвовали сильнейшие спортсмены, в том числе 6 японских рапиристов, входящих в основные составы юниорской и молодежной сборных Японии. Японцы фехтовали спокойно, можно сказать с психологическим преимуществом, так как российские соревнования не были для них отборочными. Наши же ребята боролись за очки для попадания в сборную страны для участия в первенстве Европы и первенстве мира весной 2019 года. Поэтому работали на пределе. Все бои с участием Кирилла были тяжелые, борьба шла за каждый укол. Но он сумел реализовать одно из своих лучших качеств - при равном счете почти до финала поединка забирать последний укол, - отметила тренер армейца Элина Орлова.

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