2018-10-14T11:09:26+03:00
Общество

Тольяттинская молодежь может получить именные стипендий главы города

Прием заявок стартовал 10 октября
Евгения ВАСИНА
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Молодым тольяттинцам предлагают включится в конкурс на присуждение именных стипендий главы города. Молодежь в возрасте от 12 до 30 лет поощрять деньгами за проявление выдающихся способностей, успехи в области образования, науки, культуры и искусства, а также за достижения в сфере физической культуры и спорта. Вознаградят также активных участников молодежной политики и добровольческих движений. Всего 24 стипендии:

Размер стипендии 23 000 рублей. Заявки на конкурс можно подавать с 10 октября по 10 ноября.

Подробнее узнать, какие документы необходимо предоставить, можно здесь.

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