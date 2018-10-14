Тольяттинская молодежь может получить именные стипендий главы города
Прием заявок стартовал 10 октября
Узнал хорошую новость - поделись ей!Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Молодым тольяттинцам предлагают включится в конкурс на присуждение именных стипендий главы города. Молодежь в возрасте от 12 до 30 лет поощрять деньгами за проявление выдающихся способностей, успехи в области образования, науки, культуры и искусства, а также за достижения в сфере физической культуры и спорта. Вознаградят также активных участников молодежной политики и добровольческих движений. Всего 24 стипендии:
Размер стипендии 23 000 рублей. Заявки на конкурс можно подавать с 10 октября по 10 ноября.
Подробнее узнать, какие документы необходимо предоставить, можно здесь.