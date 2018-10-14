Тольяттинская молодежь может получить именные стипендий главы города

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-14T11:09:26+03:00

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Молодым тольяттинцам предлагают включится в конкурс на присуждение именных стипендий главы города. Молодежь в возрасте от 12 до 30 лет поощрять деньгами за проявление выдающихся способностей, успехи в области образования, науки, культуры и искусства, а также за достижения в сфере физической культуры и спорта. Вознаградят также активных участников молодежной политики и добровольческих движений. Всего 24 стипендии:

Размер стипендии 23 000 рублей. Заявки на конкурс можно подавать с 10 октября по 10 ноября.

Подробнее узнать, какие документы необходимо предоставить, можно здесь.