Самарский предприниматель обманул таможню на 3,5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-14T11:00:57+03:00

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Генерального директора ООО «Славия Гратингс Волга» обвинили в уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Компания ООО «Славия Гратингс Волга» - занимается импортом композитных решетчатых настилов в Самаре. Как установил суд, гендиректор этой компании заключил контракт на поставку товара импортного производства со Словацкой компанией. При этом он знал, что учредителя его и иностранной компании родственники.

В рамках контракта с сентября 2016 года по май 2017 года ныне подсудимый представил в Самарскую таможню для декларирования ввозимого в Россию товара документы с указанием стоимости, значительно ниже его реальной рыночной цены. Кроме того, он скрыл информацию о родственных связях между компаниями. Так он снизил сумму таможенных платежей на 3,5 млн. рублей.

Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, преступление выявила камеральная таможенная проверка. Свою вину мужчина полностью признал и совместно со своим защитником ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением штрафа. Он возместил ущерб в полном объеме, теперь ему предстоит заплатить штраф в 100 тыс. рублей.