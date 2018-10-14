В Самаре мужчина ударил свою сожительницу ножом в живот

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-14T12:06:21+03:00

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В одну из больниц Самары доставили 52-летнюю женщину с ножевым ранением живота. О пострадавшей медики сообщили полицейским и те взялись выяснить, что случилось с самарчанкой.

По адресу, откуда была доставлена женщина выехала следственно-оперативная группа. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 52-летняя пострадавшая и ее 67-летний сожитель в день ЧП распивали дома спиртные напитки. Во время застолья они поругались, и мужчина ударил свою любимую ножом в живот.

Сожителя пострадавшей задержали. По данным правоохранителей, подозреваемый не судим, является инвалидом 2 группы. В отношении него сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».