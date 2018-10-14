Самарский студент представил зрителям перчатку-джойстик и выиграл городской Science Slam

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-14T12:33:22+03:00

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Накануне в Самаре прошел пройдёт первый в этом году городской «научный батл» Science Slam Samara. Правила соревнований весьма просты: участникам дается 10 минут, чтобы интересно и доступно рассказать о своем научном исследовании. Жюри - шумомер, которые измеряет аплодисменты зрителей.

На этот раз самарцам рассказали о том, как получать кристаллы и где их использовать, как собрать двигатель с помощью 3D-принтера и о перчатке-джойстике. Именно это изобретение пришлось по душе самарцам в этот вечер.

Презентовал разработку студент 4-того курса Артём Бражников.

- Моя основная специальность — приборостроение. Честно говоря, я не совсем учёный... скорее инженер. В возрасте шести лет впервые соединил батарейку и электромотор, получился мой первый «робот», и тут понеслось... С тех пор не выпускаю из рук паяльник и штангенциркуль. В свободное время создаю кибернетические скульптуры — нечто среднее между роботом и произведением искусства, за которыми скрывается некоторая философия, - рассказал о себе изобретатель. - На слэме я рассказал об удивительной способности нашего мозга и о технологии, помогающей людям восстановить утраченные органы чувств и расширяющую возможности человека по восприятию окружающей действительности.