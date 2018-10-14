В Самарский области на трассе М-5 задержали пьяного автомобилиста с поддельными правами

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-14T12:49:37+03:00

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Инспекторы ГИБДД Жигулевска на трассе М-5 остановили нарушителя. Им оказался 38-летний житель Уфы. Во время проверки документов полицейские заметили запах алкоголя и предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он от такого предложения отказался. При просмотре водительского удостоверения, остановленного мужчины, полицейские усомнились в его подлинности и оправили документ на экспертизу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, согласно справке об исследовании, изъятое водительское удостоверение - подделка. Также полицейские выяснили, что в октябре прошлого года водителя уже привлекали к ответственности за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тогда его оштрафовали на 30 000 рублей и отобрали водительское удостоверение на 18 месяцев. Но без прав мужчина не остался и купил их в Интернете.

Сейчас в отношении задержанного возбуждены несколько уголовных дел: по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», которые впоследствии соединены в одно производство.