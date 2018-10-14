Ищут родные, волонтеры и полиция: В Самарской области бесследно исчезла пенсионерка

14 Окт. 14:05 2018-10-14T14:05:23+03:00

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Тамара Федоровна Алексеева живет в поселке Пионерский Шигонского района Самарской области. 10 октября 83-летняя пенсионерка неожиданно для всех бесследно исчезла. Как сообщает КТВ-ЛУЧ, что женщины нет еще 11 октября обнаружил социальный работник, который пришёл навестить подопечную. Родные до сих пор не знают, куда пропала бабушка. Внучка Тамары Федоровны отметила, что в бабушкином доме была расстелена пастель, будто к ней кто-то приходил в гости.

К поискам исчезнувшей уже подключились волонтеры ДПСО «Лиза Алерт». Пенсионерка передвигается с тростью, плохо видит, дальше магазина и родственников обычно одна не ходит. Пропавшая не может долго обходиться без лекарств. У неё может начаться стенокардия, гипертонический криз и сильные головные боли из-за доброкачественной опухоли в голове. Примечательно, что никто в поселке не видел, как пенсионерка покинула свою квартиру.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза серые.

Была одета в кепи темно-коричневое цвета, куртку цвета хаки, брюки темные, полусапоги белые дутые, с собой была металлическая трость.

Все, кому известно местоположение пропавшей, могут позвонить по телефонам 02, 102 или 8(905)303-57-17.