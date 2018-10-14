В Тольятти автолюбитель наехал на столб и перевернулся

14 Окт. 15:11 2018-10-14T15:55:33+03:00

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На улице Железнодорожной в Тольятти перевернулась отечественная легковушка. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 13:38. Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, LADA Granta ехала со стороны поселка Федоровка в направлении трассы М-5. В районе дома №47 по улице Железнодорожной водитель нарушил правила дорожного движения, наехал на столб. От удара машина перевернулась.

Водителя увезли на скорой, но назначили амбулаторное лечение.