В Тольятти автолюбитель наехал на столб и перевернулся
Мужчину на "скорой" забрали в больницу, но назначили амбулаторное лечение.
Фото: "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"Фото: соцсети
Изменить размер текста:
На улице Железнодорожной в Тольятти перевернулась отечественная легковушка. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 13:38. Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, LADA Granta ехала со стороны поселка Федоровка в направлении трассы М-5. В районе дома №47 по улице Железнодорожной водитель нарушил правила дорожного движения, наехал на столб. От удара машина перевернулась.
Водителя увезли на скорой, но назначили амбулаторное лечение.