В состоянии опьянения попался еще один игрок "Крыльев" - Георгий Тигиев

14 Окт. 16:36 2018-10-14T17:17:44+03:00

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Еще одного игрока самарского футбольного клуба задержали в нетрезвом состоянии. Утром в воскресенье, 14 октября, активисты «Ночного патруля» обратили внимания на машину, которой управлял явно нетрезвый водитель. За рулем авто оказался защитник «Крыльев Совета» Георгий Тигиев.

- Сотрудниками полиции в Самаре, по информации общественников, задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством предположительно с признаками опьянения. Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела, в рамках которой назначены предусмотренные законом экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Общественники, они же активисты «Ночного патруля» добавили, что при задержании Георгий Тигиев вел себя дерзко и агрессивно.

- При освидетельствовании в организме футболиста обнаружено наркотическое вещество - амфетамин, в народе именуемое "феном"... И если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то господин Тигиев, «включил МамаеваКокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями... Жаль, очень жаль, что после такого потрясающего чемпионата мира, после такого подъема интереса к футболу в обществе российский футбол показал свою "изнанку"...- заявили активисты «Ночного патруля».

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