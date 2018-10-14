2018-10-14T19:03:55+03:00
Происшествия

На пересечении улиц Галактионовская и Ульяновская легковушка перекрыла трамвайные пути

Иномарка влетела в столб
Евгения ВАСИНА
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Машину уже утащилиМашину уже утащилиФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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В воскресенье, 14 октября, примерно в пять вечера в центре Самары встало трамвайное движение. Причина этому – ДТП на пересечении улиц Галактионовская и Ульяновская. По словам очевидцев, серебристы Ford столкнулся с опорой трамвайных электросетей. Машина полностью заблокировала движение трамваев в оба направления.

ДТП на трамвайных путях - Самара.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- На боку иномарки видны вмятины от столкновения с электроопорой. На месте аварии чуть не завязалась драка. Самостоятельно покинуть пути иномарка не может. Помочь ей вызвалась газель. Примерно шесть трамваев ждали пока машину с рельсов утащат, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» очевидец Игорь.

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