В центральной части Сызрани загорелся деревянный дом

14 Окт. 20:10 2018-10-14T20:10:01+03:00

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В воскресенье, 14 октября, в Сызрани случился пожар. На углу улицы Советская и переулка Некрасовский загорелся деревянные дом. Сообщении о возгорании поступило в восьмом часу вечера. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

Огонь бушевал на крыше расселённого дома. Зарево от огня освещало всю улицу. Открытое пламя угрожало перебросится на деревья.

Чтобы облегчить работу пожарных расчетов, дорогу у горящего здания временно перекрыли для проезда личного автотранспорта.

Как сообщает КТВ-Луч, по одной из предварительных версий причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем, или даже поджог. Но пока официальные органы воздерживаются от комментариев. Данных о пострадавших пока нет.