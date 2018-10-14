2018-10-14T23:25:51+03:00
Происшествия

Пьяный самарец ехал в банкомат и нарвался на «Ночной патруль»

Мужчину задержали
Евгения ВАСИНА
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фото группы "Ночной патруль"фото группы "Ночной патруль"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Очередной пьяный водитель был выявлен активистами «Ночного патруля» и задержан сотрудниками ГИБДД Роты 6 Полка ДПС по Самаре. В ночь с субботы на воскресенье мужчина изрядно выпив отправился в банкомат. Пешком ему идти не хотелось, и он решил воспользоваться своей машиной.

- Мы обратили внимание на водителя, который на наших глазах несколько раз задевал бордюр при движении, плохо держал рядность. Водитель подъехал к банкомату, расположенному по улице Гагарина. Наши ребята зашли с ним и убедились, что их подозрения не беспочвенны. У водителя были явные признаки опьянения, - сообщила активисты «Ночного патруля».

Теперь мужчине придется нести административную ответственность.

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