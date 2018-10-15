2018-10-15T08:39:23+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Тольятти: сгорел дом у санатория «Лесное»

Здание заполыхало ранним утром 15 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр МузгаевФото: Александр МузгаевФото: vk.com
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Ранним утром в понедельник, 15 октября, в Центральном районе Тольятти произошел серьезный пожар. Там на улице Санаторной в районе санатория «Лесное» загорелся дом.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 4:37. На тушение огня выезжали 19 пожарных и 5 единиц техники. Известно, что пламя сначала охватило кровлю здания, а затем перекинулось на внутренние помещения. Языки пламени вырывались из окон. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

- Пожарные быстро приехали, но пламя очень быстро распространялось, - рассказали местные жители.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 4:52, а полностью его потушить в 5:07. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

Половина крыши из-за пожара рухнула вниз Фото: vk.com

Половина крыши из-за пожара рухнула внизФото: vk.com

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