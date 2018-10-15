Квест с героями «Гравити Фолз» и сказка для детей: «Мегалэнд» и «Чадоград» приглашают маленьких самарцев встретить Новый год вместе

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-15T08:44:44+03:00

Коллективные елки пройдут с 17 по 31 декабря

Изменить размер текста: A A

Город профессий «Чадоград» и семейный парк развлечений «Мегалэнд» приглашают жителей Самары встретить Новый год вместе. С 17 по 31 декабря пройдут коллективные елки.

- Для деток 5-7 лет представление «Тайна заколдованного принца» по мотивам сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Деток постарше, 7-11 лет, ждёт приключенческий квест с героями «Гравити Фолз» - «Ловушка для праздника», - рассказали организаторы.

Интерактивные представления проводят для групп от 15 человек и длятся больше двух часов.

- За это время ребята побывают в самых популярных мастерских города и локациях парка, где выполнят много интересных и весёлых заданий: споют праздничные песенки, зажгут огоньки на главных ёлках. И конечно, станцуют зажигательный новогодний танец, - обещают организаторы елок.

Предварительная запись проводится по телефону: 951-11-11.

«Мегалэнд» и «Чадоград» находятся в ТК «Гудок» по адресу: Самара, Красноармейская, 131, 3 этаж.