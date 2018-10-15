2018-10-15T09:00:30+03:00
Происшествия

В Самаре знакомый украл у супругов деньги, пока они делили общий бюджет

Мужчина «под шумок» стащил из квартиры знакомых 42 тысячи рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские задержали преступника по горячим следамПолицейские задержали преступника по горячим следамФото: Архив "КП"
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На днях в полицию Самары обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что знакомый ее мужа украл у них 42 тысячи рублей.

Как выяснили правоохранители, в день происшествия супруг женщины распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В какой-то момент у них закончились деньги, и они решили взять их дома у одного из них. Благополучно пополнив свои карманы, мужчины продолжили «банкет». Через некоторое время муж заявительницы вернулся домой, начал скандалить с супругой и делить общий бюджет. В этот момент в квартиру зашел его приятель и, пока супруги ссорились, забрал 42 тысячи рублей, которые лежали на видном месте.

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался безработный 35-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу, мошенничество и грабеж. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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