2018-10-15T09:13:18+03:00
Умные вещи

МегаФон открыл салон для жителей 15-го микрорайона Самары

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Компания «МегаФон» открыла фирменный салон продаж и обслуживания на Карла Маркса, 450 – около пересечения с улицей Ташкентской и рынка 15-го микрорайона. Салон работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерывов и выходных.

«Анализируя обращения абонентов, мы пришли к выводу, что розничная точка в этом микрорайоне просто необходима. Здесь живет или бывает по делам очень много наших клиентов, которым было бы удобнее решать мобильные вопросы «мимоходом». Поэтому осенью там начал работу новый салон. Выбранное расположение очень удобно для абонентов – по крайней мере, так можно судить по большому числу посетителей», – комментирует директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

Сотрудники фирменного салона готовы проконсультировать по любым услугам связи, помочь перейти в МегаФон с сохранением привычного номера или выбрать мобильный гаджет. На витринах представлено более 50 моделей устройств во всех ценовых категориях. В том числе в салоне можно быстро подобрать новый тариф, с безлимитным мобильным интернетом. К примеру, к предложениям с включенным безлимитным трафиком относится «Включайся! Общайся Акция». Тариф действует на территории всей России и за 550 рублей в месяц включает безлимитные звонки на МегаФон, 700 минут на звонки на местные городские номера, фильмы и пакет каналов МегаФон ТВ, а также льготное пользование электронной библиотекой ЛитРес и бесплатный антивирус ESET NOD32 с функцией «Антивор». До встречи!

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