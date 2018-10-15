2018-10-15T09:20:07+03:00
Общество

Самарцев приглашают в круизное путешествие по Персидскому заливу на лайнерах Costa

Стоимость – 33 000 рублей, для детей до 18 лет - бесплатно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: "Инфофлот"Фото: "Инфофлот"Фото: другой источник.
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Жителей Самарской области зовут в круиз по Персидскому заливу с отправлением из Абу-Даби или Дубая. 8 дней такого путешествия будет стоить 33 000 рублей. Организует круизы компания «Инфофлот».

- Круизное путешествие по Персидскому заливу с отправлением из Абу-Даби или Дубая – это идеальный выбор как для опытных туристов, так и для тех, кто еще только знакомится с круизным отдыхом за рубежом. Во-первых, для посещения ОАЭ не нужно заранее беспокоиться о визе. Визы сроком до 30 дней бесплатно оформляются по прибытии в любой аэропорт Арабских Эмиратов. Во-вторых, Персидский залив не только очень красивый, но и спокойный, без волн, - рассказали в круизной компании.

Кроме того, круизы в ОАЭ – это отличная возможность позагорать на золотистых пляжах Дубая, когда в России зима. Круизы пройдут в январе и феврале 2019 года на лайнере Costa Mediterranea – «Золотом лайнере» компании Costa.

Фото: "Инфофлот"

Фото: "Инфофлот"

- На борту для гостей – еще больше русскоязычного персонала, русскоговорящий аниматор в детском клубе, российские ТВ-каналы в каюте, развлечения специально для туристов из России, блюда русской кухни в меню, круглосуточные чайные и кофе-станции.

«Инфофлот», приоритетный партнер Costa Cruises в России, организует на борту русские группы – с сопровождающим от нашей компании, экскурсиями, меню и бортовой газетой на русском языке, - отметили в круизной компании.

Дети до 18 лет смогут отправиться в круиз на лайнерах Costa бесплатно.

Все подробности смотрите на сайте «Инфофлота».

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