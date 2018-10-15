2018-10-15T09:22:24+03:00
Спорт

ХК «Лада» на выезде уступила «Молоту-Прикамье» со счетом 3:1

Тольяттинцы впервые в сезоне проиграли на выезде
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В Перми прошел очередной матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между тольяттинским ХК «Лада» и местным ХК «Молот-Прикамье». К сожалению, тольяттинцы впервые в сезоне проиграли на выезде.

Счет в матче открыли хозяева. На 15 минуте шайбу в ворота «Лады» отправил Арсений Ерохин. На 58 минуте «Молот-Прикамье» удвоил преимущество. Ворота тольяттинцев поразил Матвей Тымченко. «Лада» смогла отыграться буквально через минуту. Отличился Артурс Озолиньш. Однако радоваться шайбе тольяттинцам долго не удалось. За 17 секунд до финальной сирены пустые ворота «Лады» поразил Александр Дельнов. В итоге «Молот-Прикамье» обыграл тольяттинцев со счетом 3:1.

Следующий свой матч ХК «Лада» проведет сегодня, 15 октября. Тольяттинцы встретятся в Ижевске с «Ижсталью». Как отмечает пресс-служба «Лады», сейчас тольяттинская команда занимает 3 место, а «Ижсталь» - 26 место.

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