В Самаре без отопления все еще остаются 89 домов
Работы по подключению зданий к теплу ведутся в круглосуточном режиме
Жителям 89 домов все еще приходится мерзнутьФото: Архив "КП"
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В Самаре продолжаются работы по подключению жилых домов к отоплению. В воскресенье, 14 октября, тепло начало поступать еще в 108 домов. Пока мерзнуть приходится жителям 89 домов, включая 85 домов, которые еще ни разу не подключали к теплу. Как отмечают в департаменте городского хозяйства и экологии, работы по подаче тепла в дома самарцев ведутся в круглосуточном режиме.
Напомним, что с 10 октября в Самаре работает «горячая линия», на которую можно позвонить и пожаловаться на отопление. Звонки принимают районные администрации и департамент городского хозяйства и экологии.