2018-10-15T10:21:40+03:00
Общество

«Это инопланетяне?»: в Самаре появилась лестница в небо

Самарцы удивились необычному облаку над городом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Алексей БатовФото: Алексей БатовФото: vk.com
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Днем в воскресенье, 14 октября, жители Самары заметили в небе над городом необычный, вертикальный след. В соцсетях сразу же разразились споры по поводу происхождения этой загадочной лестницы в небо. Не обошлось и без шутливых теорий.

Так, кто-то предположил, что это разложилась компьютерная игра «Косынка», кто-то заподозрил любителей вейпа, а некоторые - челябинский метеорит и небесного червя.

- Ракета «Союз» обратно на РКЦ «Прогресс» с Байконура летит, - пошутил еще один горожанин, имея в виду аварию, которая произошла с самарской ракетой 11 октября.

Такой след заметили самарцы в районе старого города/ Фото: Олеся Мессер Фото: vk.com

Такой след заметили самарцы в районе старого города/ Фото: Олеся МессерФото: vk.com

Самым разумным и наиболее вероятным объяснением необычного облака стало следующее:

Это инверсионный след от самолета. Когда самолет на высоте 10 тысяч метров идет, там не видно смещение особо. А этот, видимо, на посадку заходил. Тысячах на 4-5 шел, ветром сдуло след в сторону и растянуло. В итоге мы увидели большой шлейф. Вот и весь секрет. Физика, - объяснил местных житель.

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