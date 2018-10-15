Жуткое ДТП с пешеходом на Обводном шоссе в Тольятти попало на видео
На видеорегистратор одного из автомобилистов попал момент смертельного ДТП, которое произошло 18 сентября на Обводном шоссе в Тольятти. Видео появилось в соцсетях на минувших выходных.
Напомним, в тот день 28-летний водитель автомобиля «Хонда», двигаясь в направлении улицы Новозаводской, сбил 54-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте.
На видео видно, что иномарка ехала на приличной скорости. Пешехода водитель заметил в последний момент. Он попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Удар был таким сильным, что мужчину подбросило в воздух. Что касается «Хонды», то она протаранила отбойник, перепрыгнула его и, перевернувшись, оказалась на встречной полосе.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
Момент смертельного ДТП с пешеходом на Обводном шоссе в Тольятти.