Жуткое ДТП с пешеходом на Обводном шоссе в Тольятти попало на видео

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-15T10:46:16+03:00

Водитель иномарки не пропустил идущего по "зебре" мужчину и сбил его Фото: скриншот видео

Мужчина взлетел в воздух после столкновения с иномаркой

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На видеорегистратор одного из автомобилистов попал момент смертельного ДТП, которое произошло 18 сентября на Обводном шоссе в Тольятти. Видео появилось в соцсетях на минувших выходных.

Напомним, в тот день 28-летний водитель автомобиля «Хонда», двигаясь в направлении улицы Новозаводской, сбил 54-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

На видео видно, что иномарка ехала на приличной скорости. Пешехода водитель заметил в последний момент. Он попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Удар был таким сильным, что мужчину подбросило в воздух. Что касается «Хонды», то она протаранила отбойник, перепрыгнула его и, перевернувшись, оказалась на встречной полосе.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.