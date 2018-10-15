В Самаре на Металлурге снесут несколько домов для строительства новых

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-15T11:09:53+03:00

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В Кировском районе Самары планируют снести 7 домов, которые находятся в границах улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. На их месте собираются построить новые здания. В настоящее время проводится соответствующий аукцион по поиску инвестора. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.

Под снос попали следующие дома на улице Юбилейной: 54, 54а, 54б, 56, 58,58а и 58б. Отметим, что ранее планировалось снести еще и дома № 52, 52а и 52б, однако их решили не трогать. Будущему застройщику предстоит не только снести 7 двухэтажек, но и расселить их жильцов.