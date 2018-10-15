Превысил должностные полномочия на 339 млн рублей: экс-директору СОФЖИ предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-15T11:34:25+03:00

В настоящее время Реналь Мязитов находится под подпиской о невыезде Фото: Архив "КП"

Реналя Мязитова подозревают в аферах с тремя земельными участками

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Бывшему директору Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналю Мязитову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по делу, которое было возбуждено в сентябре этого года. Об этом сообщает в своем Твиттере депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, «дело Мязитова» соединено из трех. Общий ущерб по ним составляет более 339 миллионов рублей.

- Мязитова подозревают в покупке по завышенной цене участка бывшего завода клапанов (60,8 млн рублей); оплате сноса военного городка, чей демонтаж был произведен и оплачен годом ранее (59,2 млн рублей); и выводе 62 га земли в Тольятти (219,5 млн рублей). Все они возбуждены по итогам ревизий губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, - рассказал Александр Хинштейн.

В настоящее время Реналь Мязитов находится под подпиской о невыезде. Известно, что давать показания он отказывается.

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