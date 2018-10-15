В Самаре мужчину убили в его собственной квартире
Ночью 9 октября в квартире дома на улице XXII-го Партсъезда в областной столице был обнаружен труп 39-летнего местного жителя. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты зафиксировали у погибшего ножевое ранение грудной клетки.
- Следователи в связи со случившемся возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Оружие, которым предположительно было совершено преступление, изъято и отправлено на экспертизу, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
По версии стражей порядка, преступление могла совершить сожительница мужчины - 27-летняя девушка, приехавшая в город из Ульяновской области.
Сейчас расследование продолжается. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.