На выезде из Самары у гостиницы «Моя» появится пешеходный светофор

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-15T11:48:49+03:00

Его должны установить в течение двух месяцев

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Жители Самары продолжают жаловаться на огромные пробки на въезде в город со стороны Московского шоссе. По мнению автомобилистов, всему виной нерегулируемый пешеходный переход у гостиницы «Моя».

- Каждые выходные по 1,5 часа въезжать в город - просто издевательство. Пробка заканчивается всегда заканчивается у гостиницы «Моя». Проблема в нерегулируемом пешеходном переходе, который там находится, - рассказали местные жители.

Как сообщили представители автоматизированной системы управления дорожным движением Самары, у гостиницы планируется установить пешеходный светофор. Он будет оснащен кнопкой.

- В этом месте в течение 2 месяцев будет установлен пешеходный светофор. Цикл до момента включения будет согласован с ГИБДД. Нужно будет соблюсти баланс со временем ожидания пешеходов и автомобилей, - отметили в АСУДД Самары.