"Че ты делаешь? Выключай телефон!" Появилось видео задержания футболиста Георгия Тигиева

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-15T13:05:04+03:00

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Появилось видео задержания футболиста "Крыльев Советов" Георгия Тигиева активистами "Ночного патруля" и госавтоинспекцией. Молодой человек сел за руль нетрезвым, кроме того, по данным "Ночного патруля", в крови у него обнаружили амфетамин.

- К сожалению, футболист включил "КокоринаМамаева", хамил, грубил. Жаль, очень жаль, что после такого потрясающего чемпионата мира, после такого подъема интереса к футболу в обществе, российский футбол показал свою «изнанку»...- поделился руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/673311" frameborder="0"></iframe> Задержание футболиста Георгия Тигиева за рулем в Самаре.Видео предоставлено "Ночным патрулем"Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

На видео видно, что молодой человек взвинчен, он просит прекратить видеосъемку и убрать телефон и ругается матом, спрашивая, за что его задержали.

Напомним, что ранее ночью с субботы на воскресенье задержали Егвения Башкирова. Он пьяным сел за руль каршерингового авто.

- Я не могу оправдывать такого поведения, конечно. Но есть и растиражированность информации. За Женю очень обидно. Он у нас такой читающий, стихи любит, интеллигентный. Не понимаю этого, - поделился своим мнением ветеран "Крыльев" Валерьян Панфилов. - Конечно, нам раньше деньги тоже голову кружили, получали футболисты больше, чемсреднестатистческий рабочий. Но было больше скрытности, что ли.

По данным источника КП-Самара, сейчас клуб ждет документов от ГИБДД, вероятнее всего к игрокам будут применены санкции. Стандартная дисквалификация за амфетамин - два года. Георгий Тигиев официально является игроком "Спартака", в "Крыльях" он в аренде, приехал поддерживать форму. Евгений Башкиров - игрок "Крыльев", решать его судьбу будет клуб, возможно все обойдется штрафом и лишением прав. Все будет зависеть от того, нужен ли он новому тренеру.

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