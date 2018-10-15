В Сызрани сбитая «Грантой» женщина придавила 9-летнюю девочку
К счастью, госпитализация им не потребовалась
Женщина после столкновения с машиной упала на свою внучкуФото: Архив "КП"
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В субботу, 13 октября, около 18:00 на улице Жуковского в Сызрани произошло ДТП с участием пешеходов. Там под колеса автомобиля «Лада Гранта» попала 58-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте вместе со своей внучкой.
По информации сотрудников ГИБДД Сызрани, пенсионерка от удара упала на 9-летнюю девочку и придавила ее. В результате случившегося ребенок получил ушиб. К счастью, госпитализация девочке не потребовалась. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Что касается женщины, то она не пострадала.