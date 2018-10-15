2018-10-15T12:07:36+03:00
Общество

Жителей Тольятти научат правильно смотреть кино

Лекция специалиста по герменевтике киноязыка пройдет 26 октября в ДК ТОАЗа
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинцам расскажут о киноТольяттинцам расскажут о кино
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В Тольятти жителей приглашают на лекцию о том, как правильно смотреть кино. 26 октября в ДК ТОАЗа выступит специалист по герменевтике киноязыка, преподаватель, кандидат философских наук Дмитрий Скворцов в рамках интеллектуального клуба «Химия слова» прочтет лекцию «Как устроено кино и как его смотреть».

На каком языке говорит со зрителями сценарист? Что позволяет быть актеру столь убедительным? Почему именно этот экранный образ так захватывает нас? Как смотреть сложное кино и извлекать из него смысл? На все эти вопросы ответит лектор

ДК «Тольяттиазот» ждет всех киноманов! Начало в 19.00. Вход свободный, регистрация по ссылке.

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