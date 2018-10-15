Выпивали и повздорили: под Самарой женщина воткнула нож в своего мужа

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-15T12:22:12+03:00

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Вечером 10 октября в частном доме в дачном массиве "Черновские зори" было неспокойно. Примерно в 19-30 там получил ножевое ранение 32-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

- По версии следствия, все произошло во время ссоры, возникшей между потерпевшим и его женой при распитии спиртных напитков. Девушка схватилась за нож и ударила своего избранника в грудь, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

С подозреваемой беседовали сотрудники уголовного розыска. Девушке 25-лет, она является помощником повара в одной из кулинарных фирм. Сейчас правоохранители продолжают заниматься расследованием.

Напомним, ночью 9 октября в квартире дома на улице XXII-го Партсъезда в областной столице был обнаружен труп 39-летнего мужчины. Его, по версии следствия, зарезала сожительница.