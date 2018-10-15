На самарский «Прогресс» приехала госкомиссия по расследованию аварии с «Союзом»

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-15T12:51:24+03:00

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В Самару прибыла госкомиссия по расследованию ЧП, которое произошло при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. В понедельник, 15 октября, она приступила к работе на РКЦ «Прогресс». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отметим, что вчера на завод привезли части ступеней аварийной ракеты-носителя.

- Сотрудники предприятия совместно со специалистами ракетно-космической отрасли проверяют все этапы производства ракеты-носителя «Союз-ФГ». Все выявленные замечания будут проанализированы и в дальнейшем учтены при подготовке к старту следующих аналогичных ракет, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что ЧП с самарской ракетой произошло утром 11 октября. Она должна была доставить на МКС корабль с двумя космонавтами на борту. Однако через несколько секунд после запуска отключились двигатели второй ступени. К счастью, экипаж корабля - космонавт Сергей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - не пострадал. Спасательная капсула с ними приземлилась в Казахстане.