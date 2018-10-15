2018-10-15T13:32:06+03:00
Общество

В Самаре на 4-ой очереди набережной появится аллея журналистской солидарности

На аллее высадят символ заботы, мудрости и доблести
Анастасия ФИЛАТОВА
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Аллею сделают в честь 100-летнего юбилея самарского союза журналистовАллею сделают в честь 100-летнего юбилея самарского союза журналистовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На четвертой очереди набережной реки Волги в Самаре появится аллея журналистской солидарности. Ее заложат в этот четверг, 18 октября, в честь 100-летнего юбилея областного союза журналистов.

Начнется мероприятие в 11:00 с молебна у Софийского собора. Высадка аллеи намечена на 11:30, а ее торжественное открытие – на 11:45.

Как сообщает пресс-служба союза журналистов, на аллее высадят 25 каштанов. Это дерево выбрано не случайно, ведь оно символизирует заботу, мудрость и доблесть. В мероприятии примут участие руководители ведущих СМИ региона, действующие журналисты, ветераны профессии и студенты.

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