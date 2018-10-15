В Самарской области на реке Сок утонул подводный охотник

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-15T14:12:09+03:00

Мужчина запутался в веревке и не смог выбраться из воды

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В ночь на субботу, 13 октября, на реке Сок в селе Малая Царевщина произошло ЧП. Там утонул 38-летний подводный охотник.

По данным поисково-спасательной службы Самарской области, вечером 12 октября мужчина отправился вместе с женой на ночную рыбалку. В процессе подводной охоты ласты мужчины запутались в веревке от садка. К сожалению, он не смог освободиться и утонул. Жена рыбака не дождалась его на берегу и вызвала спасателей. Те прибыли на место происшествия утром 13 октября.

Тело погибшего спасатели обнаружили в 150 метрах от берега на глубине 4 метров. На его поиски они потратили около 5 часов. Спасатели достали мужчину из воды и передали его сотрудникам полиции.