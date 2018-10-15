В Самаре скорректируют проект планировки второй очереди метро

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-15T14:35:54+03:00

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В проект планировки территории второй очереди метрополитена Самары, которую предполагается проложить от Фрунзенского моста до Центрального автовокзала, внесут корректировки. Об этом стало известно в ходе заседания градостроительного совета.

Напомним, что вторая очередь метро будет проходить от Фрунзенского моста по берегу реки Самары до железнодорожного вокзала, далее трассой на эстакаде она будет пересекать станционные железнодорожные пути, а затем, начиная с улицы Мечникова, будет уходить под землю и проходить под проспектом Карла Маркса до проспекта Масленникова, далее под Московским шоссе до Центрального автовокзала. При этом переход эстакады в подземную часть будет проходить неподалеку от здания шестого кассационного суда, для которого сейчас разрабатывается проект реконструкции.

- Корректировка проекта связана, в том числе, с формированием земельного участка под здание суда. По мнению экспертов, квартал застройки, а также проекты планировки магистрали «Центральная» и мостового перехода «Фрунзенский» необходимо привести к единообразию и к общей концепции, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.